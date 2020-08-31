Дело Маркива. Украинское следствие нашло важных свидетелей – Аваков

По делу допросили 70 свидетелей, чтобы доказать невиновность Виталия Маркива

Украинские следователи нашли свидетелей, которые говорят о невиновности заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом на брифинге заявил глава МВД Арсен Аваков.

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"Виталий Маркив, наш украинский солдат не имеет никакого отношения к убийству журналистов Андрея Рокелли и Андрея Миронова. Наше следствие нашло род свидетелей важных, которые дают показания, из которых четко видно невиновность Маркива", - добавил Аваков.

"Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий – в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты", - отметил Аваков.

Следователь МВД Максим Цицкаридзе продолжил, что по делу допросили 70 свидетелей, чтобы доказать невиновность украинца.

"Установлено хронологии артиллерийского обстрела, а также проведен допрос 70 человек, 20 человек из которых находилось на месте событий во время обстрела, проведено семь следственных экспериментов, а также пять дополнительных осмотров места происшествия", – подчеркнул он.

Также Аваков заявил, что в Италии суд рассмотрит апелляцию через месяц. "Через месяц начнется рассмотрение апелляции нашего гражданина Виталия Маркива по абсурдному обвинению в убийстве журналистов", - сказал он.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы , что вызвало возмущение в Украине.

11 октября 2019 года суд присяжных Павии обнародовал мотивационную часть приговора Маркиву.

В декабре 2019 года NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива . В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна".

Наталия Софиенко

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