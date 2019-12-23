Выборы президента - не событие года для украинцев: итоги опроса

Событием 2019 года для опрошенных украинцев стало освобождение из российского плена захваченных у Керченского пролива моряков ВМС, а также других политзаключенных. Этому событию уступили даже выборы президента, утверждает группа Рейтинг по итогам соцопроса в середине декабря.
Скандал Трамп/Зеленский, который привел к процессу импичмента американского президента, стал событием года лишь для каждого 50-го опрошенного украинца.
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Укрепление курса гривни - событие года для меньшего числа граждан, чем выход футбольной сборной на чемпионат Европы в следующем году.
48% - освобождение моряков/узников РФ
44% - выборы президента
21% - парижский саммит в нормандском формате
15% - выборы в Раду
13% - выход футбольной сборной в финальную часть ЧЕ-2020
11% - укрепление гривни
Опрос проведен 13-17 декабря 2019-го среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%.