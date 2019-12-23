Выборы президента - не событие года для украинцев: итоги опроса

Встреча освобожденных украинских пленных в аэропорту (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Событием 2019 года для опрошенных украинцев стало освобождение из российского плена захваченных у Керченского пролива моряков ВМС, а также других политзаключенных. Этому событию уступили даже выборы президента, утверждает группа Рейтинг по итогам соцопроса в середине декабря.

Скандал Трамп/Зеленский, который привел к процессу импичмента американского президента, стал событием года лишь для каждого 50-го опрошенного украинца.

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Укрепление курса гривни - событие года для меньшего числа граждан, чем выход футбольной сборной на чемпионат Европы в следующем году.

48% - освобождение моряков/узников РФ

44% - выборы президента

21% - парижский саммит в нормандском формате

15% - выборы в Раду

13% - выход футбольной сборной в финальную часть ЧЕ-2020

11% - укрепление гривни

31 марта и 21 апреля состоялись два тура президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский.

7 сентября страна-оккупант РФ по обмену вернула Украине военнопленных моряков и часть политзаключенных.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019-го среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%.