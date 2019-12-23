Украинцы определились с политиком года: это Зеленский - опрос

Почти половина опрошенных в середине декабря 2019 года украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года в Украине. Результаты соцопроса на эту тему показала группа Рейтинг.
Зеленский как политик получил поддержку всех возрастных и региональных групп, отмечают аналитики. Каждый 10-й респондент считает политиком года Юрия Бойко из ОПЗЖ.
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47% - Зеленский
10% - Юрий Бойко
9% - Дмитрий Разумков
8% - Юлия Тимошенко
7% - Петр Порошенко
6% - Виктор Медведчук
5% - Святослав Вакарчук, Олег Сенцов и Владимир Гройсман
Все симпатии:
Среди сторонников Евросолидарности, Батькивщины и ОПЗЖ лидеров этих сил чаще выбирали как "политиков года", чем Зеленского, но среди сторонников Голоса он получил больше голосов, чем лидер партии Вакарчук.
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