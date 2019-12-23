Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинцы определились с политиком года: это Зеленский - опрос

Украинцы определились с политиком года: это Зеленский - опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
23.12.2019, 10:29

Политиком года прошлого президента считает примерно такой же процент граждан, как и Медведчука. Оба они набрали в 7-8 раз меньше "за", чем Зеленский.

Почти половина опрошенных в середине декабря 2019 года украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года в Украине. Результаты соцопроса на эту тему показала группа Рейтинг.

Зеленский как политик получил поддержку всех возрастных и региональных групп, отмечают аналитики. Каждый 10-й респондент считает политиком года Юрия Бойко из ОПЗЖ.

Читайте также: Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос

47% - Зеленский
10% - Юрий Бойко
9% - Дмитрий Разумков
8% - Юлия Тимошенко
7% - Петр Порошенко
6% - Виктор Медведчук
5% - Святослав Вакарчук, Олег Сенцов и Владимир Гройсман

Все симпатии:

Среди сторонников Евросолидарности, Батькивщины и ОПЗЖ лидеров этих сил чаще выбирали как "политиков года", чем Зеленского, но среди сторонников Голоса он получил больше голосов, чем лидер партии Вакарчук.

  • Опрос проведен 13-17 декабря 2019-го среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%.

Читайте также: Политики без опыта. Как они правят, что ждет Украину - 5 примеров

Напишите нам
Владимир Зеленский опрос группа рейтинг человек года
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 