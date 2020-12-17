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Под Авдеевкой снайпер ранил украинского бойца

17.12.2020, 21:46
Под Авдеевкой снайпер ранил украинского бойца - Фото
Скриншот видео

На Донбассе снайпер подконтрольных России боевиков ранил украинского военного. Он госпитализирован. Об этом сообщается на странице украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Telegram.

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Там рассказали, что ранение получил военнослужащий одной из механизированных бригад в районе Авдеевки.

Состояние раненого стабильное, он в сознании. Военному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Украинская группа Общего центра по контролю и координации (СЦКК) немедленно задействовала координационный механизм прекращения огня. Также направлена специальная ноту в миссию ОБСЕ.

Вместе с тем, в вечерней сводке штаба ООС (по состоянию на 17:30) ничего не говорится о раненом бойце. Всего в течение текущих суток там зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

19 ноября в районе Авдеевки гибридные вооруженные формирования России открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия по украинским военным. Один боец получил огнестрельное осколочное ранение.

Вадим Ребрина
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