Боевики нарушили перемирие на Донбассе: двое военных ранены
29.01.2021, 14:58
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
Беспилотник боевиков сегодня, 29 января, сбросил гранату (выстрел ВОГ-17) на позиции ВСУ около Водяного, двое военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Бойцы оперативно доставлены в госпиталь, им оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.
О нарушении режима прекращения огня российскими оккупационными войсками уведомлены представители ОБСЕ.
- 14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.
- 21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.
- 25 января был ранен военный в районе Золотого.
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