Война на Донбассе. В районе Золотого ранен военный, состояние тяжелое

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований около Золотого сегодня, 25 января, около 12:00. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

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Раненому оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое.

Украинская сторона направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.

21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.

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Денис Юдин

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