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Война на Донбассе. В районе Золотого ранен военный, состояние тяжелое

25.01.2021, 13:56
Война на Донбассе. В районе Золотого ранен военный, состояние тяжелое - Фото
Фото: скриншот видео

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований около Золотого сегодня, 25 января, около 12:00. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

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Раненому оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое.

Украинская сторона направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Денис Юдин
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