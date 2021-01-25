Война на Донбассе. В районе Золотого ранен военный, состояние тяжелое
25.01.2021, 13:56
Фото: скриншот видео
Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований около Золотого сегодня, 25 января, около 12:00. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.
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Раненому оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое.
Украинская сторона направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
- 14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.
- 21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.
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