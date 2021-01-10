Боевики на Донбассе обстреляли бригаду ремонтников водоканала. Полиция открыла дело

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли бригаду, которая выполняла ремонтные работы на водопроводе "Горловка – Торецк", полиция открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Обстрел произошел еще 8 января, около 11:00, в районе села Южное Донецкой области. "Представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов совершено обстрел бригады, выполнявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк", – говорится в сообщении.

Через некоторое время, когда работы продолжились, несмотря на договоренность о тишине, боевики вновь открыли прицельный огонь по ремонтной бригаде.

23 декабря 2020 года в Кабмине назвали сумму для минимального восстановления Донбасса - необходимо больше $20 миллиардов.

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Владислав Сердюк

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