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Боевики на Донбассе обстреляли бригаду ремонтников водоканала. Полиция открыла дело

10.01.2021, 07:30
Боевики на Донбассе обстреляли бригаду ремонтников водоканала. Полиция открыла дело - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли бригаду, которая выполняла ремонтные работы на водопроводе "Горловка – Торецк", полиция открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. 

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Обстрел произошел еще 8 января, около 11:00, в районе села Южное Донецкой области. "Представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов совершено обстрел бригады, выполнявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк", – говорится в сообщении.

Через некоторое время, когда работы продолжились, несмотря на договоренность о тишине, боевики вновь открыли прицельный огонь по ремонтной бригаде.

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Владислав Сердюк
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