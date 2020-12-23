В Кабмине назвали сумму нужную для минимального восстановления Донбасса – больше $20 млрд

По оценкам экспертов, для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 миллиардов. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников на заседании Кабинета министров.

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Несмотря на то, что эти цифры являются ориентировочными, они уже сейчас "астрономические", считает Резников.

Он отметил, что решить все задачи по восстановлению региона за счет государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно.

"Способны на это только инвесторы. Сейчас мы имеем пространство для эксперимента и создание оснований для того, чтобы мировое сообщество начало рассматривать будущую стратегию экономического развития именно этого региона, а потом и других регионов Украины", – заявил министр.

Сегодня правительство утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля в документе идет речь о развитии в направлении реального сектора экономики Донбасса, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики.

2 ноября этого года Резников сказал, что Украине главное не взять его обратно временно оккупированный Донбасс, "как опухоль, с которой мы не знаем, что делать".

5 ноября о заявил, что в предложенном Украиной "Плане совместных шагов" предлагается после деоккупации вернуть все объекты, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году.

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Станислав Стороженко

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