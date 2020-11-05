Украина предлагает СЭЗ для Донбасса на 30 лет. Резников – об аудите и возврате имущества

В разделе экономических отношений Украина ставит условие – аудит собственности, возврат объектов, которые принадлежали государству до начала войны

В предложенном Украиной "Плане совместных шагов" речь идет "о принятии законодательства, которое дает особый экономический режим этим территориям, для того, чтобы поднять и восстановить экономику разрушенного Донбасса". Об этом в интервью РБК-Украина заявил переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

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"Возможно это будет то, о чем говорил Леонид Макарович, аналог "свободной экономической зоны". Это особый экономический режим, дающий максимально резкий старт возрождению экономики", – объяснил Резников.

По его словам, в разделе экономических отношений Украина ставит обязательно условие – аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что например, олигарх Ринат Ахметов получит назад все свои шахты, Резников сказал: "Для меня, как для юриста, не имеет значение фамилия и кому принадлежало то или иное предприятие. Даже если оно принадлежало тому, кого вы назвали, как акционеру, – да, это его право".

В случае, если предприятие или другая собственность, например, дом или квартира, уже не существуют, они были разрушены в ходе боевых действий, то, по словам Резникова, нужно делать аудит собственности, чтобы "зафиксировать факт, что живо, а что разграблено или вывезено".

"Должно быть четко понятно, что это произошло уже после военной агрессии РФ и оккупации части наших территорий, потом будут другие механизмы в рамках "переходного периода". Но это не входит в план действий по прекращению войны и деоккупации", – объяснил он.

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Крачук заявил – по "Плану совместных шагов" Украина предлагает, что "свободная экономическая зона, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года".

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Арина Толина

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