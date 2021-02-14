Визит Зеленского. Украина и ОАЭ подписали ряд документов – список

Во время визита президента Владимиро Зеленского Украина и ОАЭ подписали ряд важных двухсторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП перечисляют такие документы:

1. Межправительственный протокол с изменениями в соглашение о недопущении двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений в налогах на доходы и капитал.

Документ должен ослабить фискальную нагрузку на субъектов хоздеятельности, поспособствовать деловой и хозактивности.

2. Соглашение правительств о борьбе с преступностью и терроризмом.

3. Меморандум между МВД двух стран о взаимном признании и обмене водительских прав.

4. Меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и Офисом госминистра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Он должен поощрять иностранные инвестиции в сельское хозяйство и способствовать развитию торговли агропромышленной продукцией, говорят в ОП. Там считают, что меморандум позитивно повлияет на увеличение объемов двусторонней торговли.

5. Меморандум о взаимопонимании в развитии туризма.

Цель документа – активизировать сотрудничество в сфере и увеличить пассажиропоток.

6. Меморандум о взаимопонимании между Госслужбой геодезии и Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Включает обмен опытом по:

– использованию сельхоз земель, сохранения, воспроизведения и повышения их плодородия;

– внедрению электронных услуг в сфере землеустройства;

– мониторингу экологического состояния грунтов на фоне изменения климата и негативных процессов.

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Марк Сировой

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