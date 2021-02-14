UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Визит Зеленского. Украина и ОАЭ подписали ряд документов – список

14.02.2021, 14:07
Визит Зеленского. Украина и ОАЭ подписали ряд документов – список - Фото
Визит Владимира Зеленского в ОАЭ (фото - пресс-служба ОП)

Во время визита президента Владимиро Зеленского Украина и ОАЭ подписали ряд важных двухсторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ОП перечисляют такие документы:

1. Межправительственный протокол с изменениями в соглашение о недопущении двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений в налогах на доходы и капитал.

Документ должен ослабить фискальную нагрузку на субъектов хоздеятельности, поспособствовать деловой и хозактивности.

2. Соглашение правительств о борьбе с преступностью и терроризмом.

3. Меморандум между МВД двух стран о взаимном признании и обмене водительских прав.

4. Меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и Офисом госминистра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Он должен поощрять иностранные инвестиции в сельское хозяйство и способствовать развитию торговли агропромышленной продукцией, говорят в ОП. Там считают, что меморандум позитивно повлияет на увеличение объемов двусторонней торговли.

5. Меморандум о взаимопонимании в развитии туризма.

Цель документа – активизировать сотрудничество в сфере и увеличить пассажиропоток.

6. Меморандум о взаимопонимании между Госслужбой геодезии и Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Включает обмен опытом по:

–  использованию сельхоз земель, сохранения, воспроизведения и повышения их плодородия;

– внедрению электронных услуг в сфере землеустройства;

– мониторингу экологического состояния грунтов на фоне изменения климата и негативных процессов.

Читайте также: Украинская компания планирует построить титановый комбинат в ОАЭ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский оаэ водительские права сельское хозяйство терроризм преступность договора туризм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 