Визит Зеленского. Украина и ОАЭ подписали ряд документов – список
Во время визита президента Владимиро Зеленского Украина и ОАЭ подписали ряд важных двухсторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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В ОП перечисляют такие документы:
1. Межправительственный протокол с изменениями в соглашение о недопущении двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений в налогах на доходы и капитал.
Документ должен ослабить фискальную нагрузку на субъектов хоздеятельности, поспособствовать деловой и хозактивности.
2. Соглашение правительств о борьбе с преступностью и терроризмом.
3. Меморандум между МВД двух стран о взаимном признании и обмене водительских прав.
4. Меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и Офисом госминистра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.
Он должен поощрять иностранные инвестиции в сельское хозяйство и способствовать развитию торговли агропромышленной продукцией, говорят в ОП. Там считают, что меморандум позитивно повлияет на увеличение объемов двусторонней торговли.
5. Меморандум о взаимопонимании в развитии туризма.
Цель документа – активизировать сотрудничество в сфере и увеличить пассажиропоток.
6. Меморандум о взаимопонимании между Госслужбой геодезии и Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ.
Включает обмен опытом по:
– использованию сельхоз земель, сохранения, воспроизведения и повышения их плодородия;
– внедрению электронных услуг в сфере землеустройства;
– мониторингу экологического состояния грунтов на фоне изменения климата и негативных процессов.
- 13 февраля в ОАЭ с официальным визитом прибыли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
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