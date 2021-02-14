UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОАЭ признали украинские водительские права. Аваков объяснил, что это даст туристам

14.02.2021, 12:45
ОАЭ признали украинские водительские права. Аваков объяснил, что это даст туристам - Фото
Арсен Аваков в ОАЭ (фото - пресс-служба МВД)

Объединенные Арабские Эмираты и Украина подписали меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что соответствующий меморандум подписали глава МВД Арсеном Аваковым и его коллега из ОАЭ шей Сей Бин Заид Аль Нагаян.

Аваков объяснил, что это позволит украинцам пользоваться в ОАЭ правами, полученными на родине.

"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", – объяснил пользу меморандума министр.

В Офисе президента рассчитывают, что меморандум позитивно повлияет на развитие туризма, экономическую, деловую активность, а также поспособствует развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока.

В МВД же отметили, что ранее соглашения о взаимном признании и обмене водительских прав были подписаны с Турцией, Италией и Испанией. Продолжаются переговоры с Великобританией и Францией, запланировано расширение этой правовой базы и на другие страны.

Читайте также: Украинская компания планирует построить титановый комбинат в ОАЭ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
туризм оаэ арсен аваков Дубай водительские права
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 