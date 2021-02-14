ОАЭ признали украинские водительские права. Аваков объяснил, что это даст туристам

Объединенные Арабские Эмираты и Украина подписали меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что соответствующий меморандум подписали глава МВД Арсеном Аваковым и его коллега из ОАЭ шей Сей Бин Заид Аль Нагаян.

Аваков объяснил, что это позволит украинцам пользоваться в ОАЭ правами, полученными на родине.

"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", – объяснил пользу меморандума министр.

В Офисе президента рассчитывают, что меморандум позитивно повлияет на развитие туризма, экономическую, деловую активность, а также поспособствует развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока.

В МВД же отметили, что ранее соглашения о взаимном признании и обмене водительских прав были подписаны с Турцией, Италией и Испанией. Продолжаются переговоры с Великобританией и Францией, запланировано расширение этой правовой базы и на другие страны.

Читайте также: Украинская компания планирует построить титановый комбинат в ОАЭ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.