"Мягкая дипломатия": украинские чиновники готовят туры для жителей ОРДЛО
В Украине разрабатывают туристический проект Donbass travel, направленный в первую очередь на жителей ОРДЛО. Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом назвала такую инициативу "мягкой дипломатией".
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Маршруты по популяризации Донбасса будут доступны не только жителям оккупированных территорий, но и украинцам из других регионов.
По словам Олеськив, Госагентство развития туризма совместно с Минреинтеграции и Донецкой ОГА создали рабочую группу, и сейчас нарабатываются интересные туристические маршруты Донбасса.
К популяризации восточного региона планируют привлечь и блогеров, многие из которых — выходцы Донбасса.
Чиновница утверждает, что при разработке программы большое внимание уделяется безопасности туристов из Донецка и Луганска, чтобы данные о них не попали на оккупированную территорию.
"Но в первую очередь — это такая мягкая дипломатия, скажем, промоция. Мы же выплачиваем всё-таки пенсии многим людям. Для детей с оккупированных территорий есть возможность поступать в украинские вузы — это тоже важно, чтобы они учились здесь и понимали, их дом — Украина. Вот для таких наших граждан можно предусмотреть сертификаты (на туристические поездки, — ред.)", — отметила глава Госагентства.
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