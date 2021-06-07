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"Мягкая дипломатия": украинские чиновники готовят туры для жителей ОРДЛО

07.06.2021, 15:18
Фото: пресс-служба президента

В Украине разрабатывают туристический проект Donbass travel, направленный в первую очередь на жителей ОРДЛО. Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом назвала такую инициативу "мягкой дипломатией".

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Маршруты по популяризации Донбасса будут доступны не только жителям оккупированных территорий, но и украинцам из других регионов.

По словам Олеськив, Госагентство развития туризма совместно с Минреинтеграции и Донецкой ОГА создали рабочую группу, и сейчас нарабатываются интересные туристические маршруты Донбасса.

К популяризации восточного региона планируют привлечь и блогеров, многие из которых — выходцы Донбасса.

Чиновница утверждает, что при разработке программы большое внимание уделяется безопасности туристов из Донецка и Луганска, чтобы данные о них не попали на оккупированную территорию.

"Но в первую очередь — это такая мягкая дипломатия, скажем, промоция. Мы же выплачиваем всё-таки пенсии многим людям. Для детей с оккупированных территорий есть возможность поступать в украинские вузы — это тоже важно, чтобы они учились здесь и понимали, их дом — Украина. Вот для таких наших граждан можно предусмотреть сертификаты (на туристические поездки, — ред.)", — отметила глава Госагентства.

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Оксана Житнюк
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Донбасс туризм ордло путешествие Марьяна Олеськив Донбасс трэвэл Donbass travel
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