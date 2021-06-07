"Мягкая дипломатия": украинские чиновники готовят туры для жителей ОРДЛО

В Украине разрабатывают туристический проект Donbass travel, направленный в первую очередь на жителей ОРДЛО. Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом назвала такую инициативу "мягкой дипломатией".

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Маршруты по популяризации Донбасса будут доступны не только жителям оккупированных территорий, но и украинцам из других регионов.

По словам Олеськив, Госагентство развития туризма совместно с Минреинтеграции и Донецкой ОГА создали рабочую группу, и сейчас нарабатываются интересные туристические маршруты Донбасса.

К популяризации восточного региона планируют привлечь и блогеров, многие из которых — выходцы Донбасса.

Чиновница утверждает, что при разработке программы большое внимание уделяется безопасности туристов из Донецка и Луганска, чтобы данные о них не попали на оккупированную территорию.

"Но в первую очередь — это такая мягкая дипломатия, скажем, промоция. Мы же выплачиваем всё-таки пенсии многим людям. Для детей с оккупированных территорий есть возможность поступать в украинские вузы — это тоже важно, чтобы они учились здесь и понимали, их дом — Украина. Вот для таких наших граждан можно предусмотреть сертификаты (на туристические поездки, — ред.)", — отметила глава Госагентства.

26 мая 2021-го Кабмин упростил правила пересечения пунктов пропуска на авто для жителей ОРДЛО.

3 июня в Украине стартовала запись на вакцинацию против COVID-19 граждан, проживающих в ОРДЛО и Крыму.

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Оксана Житнюк

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