Турция никогда не признает аннексию Крыма — глава МИД
Турция никогда не признавала незаконной аннексии Крыма и не намерена признавать ее впредь. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече с представителями неправительственных организаций в городе Эскишехир, сообщает Анадолу.
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Чавушоглу подчеркнул, что Анкара "до конца будет защищать права крымских татар".
Он сказал, что Турция является "одной из ведущих стран в вопросе Крыма".
"Приняв участие в последней конференции по Крыму, Турция еще раз напомнила, что поддерживает крымских татар. Мы продемонстрировали это своими заявлениями и действиями", – сказал Чавушоглу.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
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