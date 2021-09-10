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Турция никогда не признает аннексию Крыма — глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 22:09
Турция никогда не признает аннексию Крыма — глава МИД - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

Турция никогда не признавала незаконной аннексии Крыма и не намерена признавать ее впредь. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече с представителями неправительственных организаций в городе Эскишехир, сообщает Анадолу.

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Чавушоглу подчеркнул, что Анкара "до конца будет защищать права крымских татар".

Он сказал, что Турция является "одной из ведущих стран в вопросе Крыма".

"Приняв участие в последней конференции по Крыму, Турция еще раз напомнила, что поддерживает крымских татар. Мы продемонстрировали это своими заявлениями и действиями", – сказал Чавушоглу.

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Вадим Ребрина
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Крым Турция Мевлют Чавушоглу
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