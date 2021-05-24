Фракция Слуги народа избавилась от Шевченко: поклонника Лукашенко исключили
24.05.2021, 09:51
Евгений Шевченко и Александр Лукашено (фото - БЕЛТА)
Нардеп Евгений Шевченко исключен из фракции Слуги народа в Верховной Раде. Об этом в Telegram сообщил нардеп из СН Александр Качура.
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"Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании", – сообщил Качура.
Также об исключении Шевченко сообщил в Facebook нардеп из СН Виталий Безгин.
- 20 апреля 2021 года Шевченко встретился с Лукашенко в Минске.
- Глава фракции СН Давид Арахамия назвал действия Шевченко неприемлемыми.
- 22 апреля в СН решили проголосовать об исключении Шевченко из фракции.
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