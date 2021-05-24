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Фракция Слуги народа избавилась от Шевченко: поклонника Лукашенко исключили

24.05.2021, 09:51
Фракция Слуги народа избавилась от Шевченко: поклонника Лукашенко исключили - Фото
Евгений Шевченко и Александр Лукашено (фото - БЕЛТА)

Нардеп Евгений Шевченко исключен из фракции Слуги народа в Верховной Раде. Об этом в Telegram сообщил нардеп из СН Александр Качура.

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"Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании", – сообщил Качура.

Также об исключении Шевченко сообщил в Facebook нардеп из СН Виталий Безгин.

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа исключение евгений шевченко александр качура Виталий Безгин
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