Фракция Слуги народа избавилась от Шевченко: поклонника Лукашенко исключили

Нардеп Евгений Шевченко исключен из фракции Слуги народа в Верховной Раде. Об этом в Telegram сообщил нардеп из СН Александр Качура.

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"Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании", – сообщил Качура.

Также об исключении Шевченко сообщил в Facebook нардеп из СН Виталий Безгин.

Денис Юдин

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