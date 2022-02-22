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Боррель – депутатам РФ: Теперь ни шоппинга в Милане, ни бриллиантов в Антверпене

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 22:03
Боррель – депутатам РФ: Теперь ни шоппинга в Милане, ни бриллиантов в Антверпене - Фото
Жозеп Боррель (скриншот видео Consilium Europa)

Новые санкции ЕС против России закроют российской элите доступ к "вечеринкам в Сен-Тропе", "шоппингу в Милане" и "бриллиантам в Антверпене". Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter.

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"Больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — написал Боррель, добавив, что это только "первый шаг".

Боррель – депутатам РФ: Теперь ни шоппинга в Милане, ни бриллиантов в Антверпене

Ранее Боррель сообщил, что 27 государств-членов Евросоюза единогласно одобрили пакет санкций против России после ее решения признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса.

ЕС решил ввести санкции против 27 российских физических и юридических лиц, причастных к нарушению целостности Украины, и ограничить доступ России к европейским рынкам капитала и финансовым услугам, заявил Боррель. Он добавил, что европейские санкции нацелены на российских политиков и банки, финансирующие операции в Украине.

Санкции будут введены также против 351 депутата нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции включают замораживание любых их активов в ЕС и запрет на въезд в блок.

ЕС также запрещает торговлю между признанными Россией ОРДЛО и Евросоюзом. К тому же будут ограничены возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС.

  • Ранее сегодня Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов сообщил, что Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты нелегитимной Госдумы РФ, голосовавшие за признание "республиками" оккупированных территорий Донбасса.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первой части санкций против России за признание независимости оккупированных ею территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Санкции, обещания, угрозы. Как мир будет наказывать РФ за "признание" ОРДЛО. Обновляется LIVE

Вадим Ребрина
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Россия санкции Жозеп Боррель
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