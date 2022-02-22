Боррель – депутатам РФ: Теперь ни шоппинга в Милане, ни бриллиантов в Антверпене

Новые санкции ЕС против России закроют российской элите доступ к "вечеринкам в Сен-Тропе", "шоппингу в Милане" и "бриллиантам в Антверпене". Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter.

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"Больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — написал Боррель, добавив, что это только "первый шаг".

Ранее Боррель сообщил, что 27 государств-членов Евросоюза единогласно одобрили пакет санкций против России после ее решения признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса.

ЕС решил ввести санкции против 27 российских физических и юридических лиц, причастных к нарушению целостности Украины, и ограничить доступ России к европейским рынкам капитала и финансовым услугам, заявил Боррель. Он добавил, что европейские санкции нацелены на российских политиков и банки, финансирующие операции в Украине.

Санкции будут введены также против 351 депутата нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции включают замораживание любых их активов в ЕС и запрет на въезд в блок.

ЕС также запрещает торговлю между признанными Россией ОРДЛО и Евросоюзом. К тому же будут ограничены возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС.

Ранее сегодня Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов сообщил, что Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты нелегитимной Госдумы РФ, голосовавшие за признание "республиками" оккупированных территорий Донбасса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первой части санкций против России за признание независимости оккупированных ею территории Донецкой и Луганской областей.

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Вадим Ребрина

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