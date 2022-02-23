Дипломатия Кремля – дымовая завеса для прикрытия агрессии: замглавы МИД Польши
Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач допустил, что дипломатия Кремля в предыдущие месяцы была лишь прикрытием для агрессии против Украины. Об этом дипломат сказал агентству PAP.
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"Следует признать, что предшествующие дипломатические действия со стороны России могли быть просто дымовой завесой для осуществления реальных действий против Украины", – сказал Пшидач.
Он также заявил, что решение России о "признании независимости" ОРДЛО является "абсолютным нарушением международного права" и отказом от тех самых минских соглашений, "которые Россия требовала выполнять, но исключительно в части обязательств Украины", а сама "никогда не проявляла готовности, например, вывести тяжелую технику из оккупированных ею территорий Донбасса".
"Мы видим, что Россия в очередной раз отвергает или нарушает те положения, которые она же и подписала. Трудно ожидать, что в будущем Россия будет соблюдать какие-либо иные договоренности", – сказал дипломат.
Надежды на исправление ситуации Пшидач возлагает на санкции против энергетического сектора России. "Именно энергетический сектор обеспечивает Путина средствами для проведения агрессивной внешней политики", – указывает замглавы польского МИД.
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- Страны Запада начали вводить санкции. США ввели первый транш против двух банков РФ и суверенного долга России, впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
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