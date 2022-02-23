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Дипломатия Кремля – дымовая завеса для прикрытия агрессии: замглавы МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 09:44
Дипломатия Кремля – дымовая завеса для прикрытия агрессии: замглавы МИД Польши - Фото
Марцин Пшидач (Фото - EPA)

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач допустил, что дипломатия Кремля в предыдущие месяцы была лишь прикрытием для агрессии против Украины. Об этом дипломат сказал агентству PAP

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"Следует признать, что предшествующие дипломатические действия со стороны России могли быть просто дымовой завесой для осуществления реальных действий против Украины", – сказал Пшидач. 

Он также заявил, что решение России о "признании независимости" ОРДЛО является "абсолютным нарушением международного права" и отказом от тех самых минских соглашений, "которые Россия требовала выполнять, но исключительно в части обязательств Украины", а сама "никогда не проявляла готовности, например, вывести тяжелую технику из оккупированных ею территорий Донбасса". 

"Мы видим, что Россия в очередной раз отвергает или нарушает те положения, которые она же и подписала. Трудно ожидать, что в будущем Россия будет соблюдать какие-либо иные договоренности", – сказал дипломат.

Надежды на исправление ситуации Пшидач возлагает на санкции против энергетического сектора России. "Именно энергетический сектор обеспечивает Путина средствами для проведения агрессивной внешней политики", – указывает замглавы польского МИД.

Читайте также: Санкции, обещания, угрозы. Как мир будет наказывать РФ за "признание" ОРДЛО. Обновляется

 

Сергей Бережной
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