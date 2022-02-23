Дипломатия Кремля – дымовая завеса для прикрытия агрессии: замглавы МИД Польши

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач допустил, что дипломатия Кремля в предыдущие месяцы была лишь прикрытием для агрессии против Украины. Об этом дипломат сказал агентству PAP.

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"Следует признать, что предшествующие дипломатические действия со стороны России могли быть просто дымовой завесой для осуществления реальных действий против Украины", – сказал Пшидач.

Он также заявил, что решение России о "признании независимости" ОРДЛО является "абсолютным нарушением международного права" и отказом от тех самых минских соглашений, "которые Россия требовала выполнять, но исключительно в части обязательств Украины", а сама "никогда не проявляла готовности, например, вывести тяжелую технику из оккупированных ею территорий Донбасса".

"Мы видим, что Россия в очередной раз отвергает или нарушает те положения, которые она же и подписала. Трудно ожидать, что в будущем Россия будет соблюдать какие-либо иные договоренности", – сказал дипломат.

Надежды на исправление ситуации Пшидач возлагает на санкции против энергетического сектора России. "Именно энергетический сектор обеспечивает Путина средствами для проведения агрессивной внешней политики", – указывает замглавы польского МИД.

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Сергей Бережной

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