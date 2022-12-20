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МИД готовит официальные шаги для исключения России из Совета Безопасности ООН – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 15:07
МИД готовит официальные шаги для исключения России из Совета Безопасности ООН – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Украина намерена официально доказать, что постоянное членство России в Совете Безопасности ООН незаконно и получено в результате применения "мошеннической схемы". Об этом заявил на видеобрифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр заявил, что Россия "занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований" и получила его 31 год назад "в результате, откровенно скажем, мошеннической схемы".

"Украина готовится к официальным шагам, которые докажут, что РФ незаконно состоит в Совбезе ООН, и запустят политический процесс, чтобы лишить ее этого места", – сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что этот процесс не будет простым, однако пришло время для открытого и предметного разговора об "узурпации Россией места в Совбезе ООН и Организации Объединенных Наций в целом".

"Международное право, а не интриги и махинации для удовлетворения России – вот на чем будет настаивать Украина", – сказал Кулеба.

  • 23 сентября президент Европейского Совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе
  • 16 декабря спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы такой механизм существовал.
Сергій Бережний
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совбез оон дмитрий кулеба исключение россии
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