UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Россияне уже сидят в обороне, наши генералы показали места, где они роют окопы

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 18:40
Резников: Россияне уже сидят в обороне, наши генералы показали места, где они роют окопы - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российские оккупанты уже готовятся к украинскому контрнаступлению и переходят в оборону на определенных участках фронта. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен, которая сегодня находится с визитом в Одессе.

Глава Минобороны напомнил об успешных контрнаступательных операциях украинских сил в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и на острове Змеином.

"Теперь стоит задача идти дальше. Россияне очень хорошо учатся, поэтому они сели в оборону уже. Они уже сидят в обороне. Вчера у нас был брифинг, и наши генералы – Москалев, Неижпапа – нам показали места, где они уже сидят в обороне, роют окопы, [сооружают] фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что это означает, что россияне уже готовятся к защите и верят, что украинские силы пойдут в контрнаступление.

"И это хороший знак. Потому что это уже идет материализация пространства. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту – они уже проиграли эту войну", – заявил министр.

  • В ГУР заявляют, что Украина готовит контрнаступление на весну. Стратегическая цель – вбить клин на юге.
  • Главнокомандующий Валерий Залужный считает, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году.

Читайте также: Резников: Превращаем Минобороны в Министерство контрнаступления

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 