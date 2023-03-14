Резников: Россияне уже сидят в обороне, наши генералы показали места, где они роют окопы

Российские оккупанты уже готовятся к украинскому контрнаступлению и переходят в оборону на определенных участках фронта. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен, которая сегодня находится с визитом в Одессе.

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Глава Минобороны напомнил об успешных контрнаступательных операциях украинских сил в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и на острове Змеином.

"Теперь стоит задача идти дальше. Россияне очень хорошо учатся, поэтому они сели в оборону уже. Они уже сидят в обороне. Вчера у нас был брифинг, и наши генералы – Москалев, Неижпапа – нам показали места, где они уже сидят в обороне, роют окопы, [сооружают] фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что это означает, что россияне уже готовятся к защите и верят, что украинские силы пойдут в контрнаступление.

"И это хороший знак. Потому что это уже идет материализация пространства. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту – они уже проиграли эту войну", – заявил министр.

В ГУР заявляют, что Украина готовит контрнаступление на весну. Стратегическая цель – вбить клин на юге.

Главнокомандующий Валерий Залужный считает, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году.

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Оксана Житнюк

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