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Резников: Превращаем Минобороны в Министерство контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 22:20
Резников: Превращаем Минобороны в Министерство контрнаступления - Фото
Фото - Facebook Резникова

Министерство обороны "превращается" в Министерство контрнаступления. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников, рассказывая о встрече с послами G7.

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По его словам, на встрече обсуждались такие вопросы, как ситуация на фронте, изменения в Минобороны, "то, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления", вопросы НАТО и оружия.

Также Резников представил послам своих новых заместителей – Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу.

"Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к Победе.
Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – заявил министр.

Внештатный советник министра Алексей Копытько объяснил слова Резникова о "Министерстве контрнаступления": "Задачей прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря – из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления".

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война минобороны g7 контрнаступление
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