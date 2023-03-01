Резников: Превращаем Минобороны в Министерство контрнаступления

Министерство обороны "превращается" в Министерство контрнаступления. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников, рассказывая о встрече с послами G7.

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По его словам, на встрече обсуждались такие вопросы, как ситуация на фронте, изменения в Минобороны, "то, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления", вопросы НАТО и оружия.

Также Резников представил послам своих новых заместителей – Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу.



"Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к Победе.

Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – заявил министр.



Внештатный советник министра Алексей Копытько объяснил слова Резникова о "Министерстве контрнаступления": "Задачей прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря – из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления".

ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком ВСУ Залужный.

В ГУР говорят, что украинская армия весной собирается перейти в контрнаступление, а одной из стратегических целей будет попытка перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом.

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Оксана Житнюк

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