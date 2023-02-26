ГУР: Украина готовит контрнаступление на весну. Стратегическая цель – вбить клин на юге

Украинская армия весной собирается перейти в контрнаступление, а одной из стратегических целей станет попытка перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом, сказал заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

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"Одна из наших стратегических военных целей – попытка вбить клин в российский фронт на юге, между Крымом и материковой Россией", – сказал он.

Цель контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. "Мы не остановимся, пока не вернем нашу страну в границы 1991 года. Это наше послание России и международному сообществу", – заявил Скибицкий.

Он добавил, что Украина не согласится на заморозку войны в виде новых "минских соглашений", потому что любые переговоры только позволят России перегруппировать свои войска для новой атаки.

Скибицкий рассказал, что, по данным украинской разведки, в Украине сейчас находится около 370 000 российских военных, и их количество постоянно увеличивается.

Кроме того, в Крыму и у границы с Украиной Россия разместила 430 истребителей и 370 вертолетов. Чтобы их уничтожить, Украине нужны истребители и дискуссии об их поставках уже проходят в формате "Рамштайн", сказал Скибицкий.

Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет вынуждена нанести удары по арсеналам на территории России, в частности в Белгородской области. "Оттуда начинаются атаки на Украину", – пояснил он.

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Андрій Водяний

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