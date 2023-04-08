В Дие запущена новая игра: можно попробовать себя в роли оператора дрона – видео

В приложении Дия появилась игра, в которой можно себя почувствовать оператором дрона и задонатить на беспилотники для украинских сил. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Запустили новую игру в Дие. Попробуйте себя оператором дрона. Ваша задача – не дать оккупантам убежать с украденными стиралками и унитазами", – объяснил министр.

Он подчеркнул, что прямо в игре можно задонатить на проект "Армия дронов".

Чтобы игра появилась в приложении, его нужно обновить.

По состоянию на конец марта в Украине были сформированы, укомплектованы и уже готовы к бою первые три ударные роты БПЛА, созданные в рамках проекта "Армия дронов".

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Оксана Житнюк

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