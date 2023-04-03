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Михаил Федоров — интервью о повестках в Viber, должности премьера и Армии дронов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 12:30
Фото - LIGA.net
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В гостях LIGA.net Михаил Федоров — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий. В этом интервью Михаил рассказал о том, будут ли выдавать повестки в Viber, хочет ли он занять должность премьер-министра, об Армии дронов и влиянии искусственного интеллекта на жизнь украинцев.

Текстовую версию интервью можно прочесть по ссылке: Михаил Федоров: Премьером быть не хочу. Надеюсь, этого никогда не произойдет

Юрій Смірнов
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интервьюМихаил ФедоровМинцифра
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