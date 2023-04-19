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В Бахмуте россияне атакуют малыми группами, вступают в стрелковые контактные бои – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 07:54
В Бахмуте россияне атакуют малыми группами, вступают в стрелковые контактные бои – ВСУ - Фото
Дмитрий Заворотнюк (Фото: Military Media Center)

В Бахмуте российские оккупанты атакуют небольшими группами, стремятся вступать в стрелковые контактные бои. Об этом сообщил командир отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк, передает Military Media Center.

"В Бахмуте мы столкнулись с войной несколько иного характера, чем видели раньше", – заявил Заворотнюк. 

Он рассказал, что россияне атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в боевые порядки украинских войск и вступить в контактные стрелковые бои.

"Мы отвечаем тем же, и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава", – отметил Заворотнюк.

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Наталія Медведєва
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война бахмут
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