В Бахмуте россияне атакуют малыми группами, вступают в стрелковые контактные бои – ВСУ

В Бахмуте российские оккупанты атакуют небольшими группами, стремятся вступать в стрелковые контактные бои. Об этом сообщил командир отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк, передает Military Media Center.

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"В Бахмуте мы столкнулись с войной несколько иного характера, чем видели раньше", – заявил Заворотнюк.

Он рассказал, что россияне атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в боевые порядки украинских войск и вступить в контактные стрелковые бои.

"Мы отвечаем тем же, и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава", – отметил Заворотнюк.

18 апреля сообщалось, что в Бахмуте идут кровавые уличные бои, ВСУ не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки.

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Наталія Медведєва

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