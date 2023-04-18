UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: В Бахмуте идут кровавые уличные бои, россиян не пускают на Часов Яр и Константиновку

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 13:23
ВСУ: В Бахмуте идут кровавые уличные бои, россиян не пускают на Часов Яр и Константиновку - Фото
Бои в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

В Бахмуте идут кровавые уличные бои, Вооруженные Силы Украины не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

Военные заявляют, что несмотря на лживые заявления российской пропаганды об окружении и захвате Бахмута, Силы обороны продолжают сражаться за город.
Отмечается, что продолжаются ожесточенные уличные бои. 
Украинские воины наносят максимальные потери врагу и не пропускают оккупантов дальше в сторону Часового Яра и Константиновки. 
Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)
  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Часов Яр война Донбасс потери бахмут константиновка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 