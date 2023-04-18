ВСУ: В Бахмуте идут кровавые уличные бои, россиян не пускают на Часов Яр и Константиновку

В Бахмуте идут кровавые уличные бои, Вооруженные Силы Украины не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

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Военные заявляют, что несмотря на лживые заявления российской пропаганды об окружении и захвате Бахмута, Силы обороны продолжают сражаться за город.

Отмечается, что продолжаются ожесточенные уличные бои.

Украинские воины наносят максимальные потери врагу и не пропускают оккупантов дальше в сторону Часового Яра и Константиновки.

Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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