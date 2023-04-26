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"У оккупантов подгорает". Артиллеристы ВСУ уничтожают военную технику россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 12:22
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Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола показали видео уничтожения военной техники российских оккупантов. 

"А тем временем у оккупантов подгорает... Воины 44 отдельной артиллерийской бригады непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть украинские земли", – говорится в комментарии к видео.

На видео зафиксировано уничтожение танков, БМП, БТР, "Камаза" и полевого склада боекомплекта российских оккупантов.

  • Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором показана работа подразделений артиллерийской аэроразведки. 

Читайте также: Авиация ВСУ разнесла склад и расположение РФ в Бахмуте. Россияне жалуются на JDAM – видео 

Наталія Медведєва
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войнаартиллерия
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