Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола показали видео уничтожения военной техники российских оккупантов.
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"А тем временем у оккупантов подгорает... Воины 44 отдельной артиллерийской бригады непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть украинские земли", – говорится в комментарии к видео.
На видео зафиксировано уничтожение танков, БМП, БТР, "Камаза" и полевого склада боекомплекта российских оккупантов.
- Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором показана работа подразделений артиллерийской аэроразведки.
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