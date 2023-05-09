Потери: ВСУ за сутки уничтожили 650 россиян, 13 артсистем и 23 единицы техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, 13 артиллерийских систем и 23 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики продолжают штурмовать Бахмут, а также наступают на Часов Яр и пытаются перерезать дорогу на Константиновку. Кроме этого, идут ожесточенные бои в районе Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 195620 (+650),
— танков — 3734 (+4),
— боевых бронированных машин — 7258 (+4),
— артиллерийских систем — 3031 (+13),
— РСЗО — 554,
— средств ПВО — 307 (+1),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4),
— крылатых ракет — 955 (+8),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11),
— специальной техники — 388 (+4).
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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