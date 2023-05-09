Потери: ВСУ за сутки уничтожили 650 россиян, 13 артсистем и 23 единицы техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, 13 артиллерийских систем и 23 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что захватчики продолжают штурмовать Бахмут, а также наступают на Часов Яр и пытаются перерезать дорогу на Константиновку. Кроме этого, идут ожесточенные бои в районе Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 195620 (+650),

— танков — 3734 (+4),

— боевых бронированных машин — 7258 (+4),

— артиллерийских систем — 3031 (+13),

— РСЗО — 554,

— средств ПВО — 307 (+1),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4),

— крылатых ракет — 955 (+8),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11),

— специальной техники — 388 (+4).

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.