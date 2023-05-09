ВСУ: Битва за Бахмут продолжается, РФ атакует Часов Яр и дорогу на Константиновку — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также наступают на Часов Яр и пытаются перерезать дорогу на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за сутки на Донбассе ВСУ отбили 42 атаки врага.

В районе Кременной россияне безуспешно наступали в направлении Белогоровки.

Продолжаются бои в Бахмуте, также оккупанты атаковали в направлении Ивановского (дорога на Константиновку) и Часового Яра.

Вблизи Донецка противник наступал на Авдеевку и Первомайское, успеха не имел, также украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, был уничтожен разведывательный беспилотник Zala.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и еще три важных объекта.

Дмитро Гриниченко

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