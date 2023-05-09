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ВСУ: Битва за Бахмут продолжается, РФ атакует Часов Яр и дорогу на Константиновку — карта

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 07:24
ВСУ: Битва за Бахмут продолжается, РФ атакует Часов Яр и дорогу на Константиновку — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также наступают на Часов Яр и пытаются перерезать дорогу на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за сутки на Донбассе ВСУ отбили 42 атаки врага.

В районе Кременной россияне безуспешно наступали в направлении Белогоровки. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются бои в Бахмуте, также оккупанты атаковали в направлении Ивановского (дорога на Константиновку) и Часового Яра. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка противник наступал на Авдеевку и Первомайское, успеха не имел, также украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, был уничтожен разведывательный беспилотник Zala.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и еще три важных объекта. 

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитро Гриниченко
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Часов Яр война авдеевка Марьинка бахмут генштаб константиновка Кременная
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