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Маляр: РФ подтягивает к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ВСУ продвигаются

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 09:52
Маляр: РФ подтягивает к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ВСУ продвигаются - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook чиновницы)

Российские оккупанты не меняют своих целей в Бахмуте и подтягивают туда десантно-штурмовые отряды. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, в городе и на окраинах "сейчас все очень сложно", но, несмотря на это, украинским войскам в течение нескольких дней удалось продвигаться.

Маляр отметила, что результатов удалось добиться благодаря "сверхвозможностям и профессиональности наших военных".

"Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", – добавила заместитель главы Минобороны.

В свою очередь утром 15 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".

  • 14 мая 2023 года МО РФ сообщило, что под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных российских командиров – полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко.
  • Позже в тот же день Маляр рассказала, что украинские военные продолжают продвигаться вперед и захватывать позиции оккупантов в пригороде к северу и к югу от Бахмута.

Читайте также: Генштаб: В Бахмуте жестокие бои, РФ атакует окрестности Часового Яра и Константиновки

Олег Васькив
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войнабахмутАнна Маляр
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