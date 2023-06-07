Зеленський: Підрив Каховської ГЕС не допомагає у контрнаступі, важко сказати про вплив
07.06.2023, 21:27
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС "не допомагає" Силам оборони у контрнаступі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.
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Президента запитали, як прорив греблі вплинув на контрнаступ.
"Те, що зараз відбувається, – це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі, це не полегшує контрнаступ. Важко сказати, як це вплине. Я не можу вдаватися в подробиці нашого контрнаступу", – відповів Зеленський.
На запитання, чи вже розпочався контрнаступ, президент відповів, що коли він почнеться, всім буде зрозуміло.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
- У Міноборони пояснили, що вкиди Росії про нібито початок контрнаступу Сил оборони покликані створити нервозність і підірвати віру в успіх.
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