Зеленський: Підрив Каховської ГЕС не допомагає у контрнаступі, важко сказати про вплив

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС "не допомагає" Силам оборони у контрнаступі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

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Президента запитали, як прорив греблі вплинув на контрнаступ.

"Те, що зараз відбувається, – це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі, це не полегшує контрнаступ. Важко сказати, як це вплине. Я не можу вдаватися в подробиці нашого контрнаступу", – відповів Зеленський.

На запитання, чи вже розпочався контрнаступ, президент відповів, що коли він почнеться, всім буде зрозуміло.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

У Міноборони пояснили, що вкиди Росії про нібито початок контрнаступу Сил оборони покликані створити нервозність і підірвати віру в успіх.

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