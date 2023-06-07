Зеленский: Подрыв Каховской ГЭС не помогает в контрнаступлении, трудно сказать о влиянии
07.06.2023, 21:27
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС "не помогает" Силам обороны в контрнаступлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bild.
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Президента спросили, как прорыв дамбы повлиял на контрнаступление.
"То, что сейчас происходит, – это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Это не помогает нам в контрнаступлении, это не облегчает контрнаступление. Трудно сказать, какое влияние это окажет. Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления", – ответил Зеленский.
На вопрос, началось ли уже контрнаступление, президент ответил, что когда оно начнется, всем будет понятно.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- В Минобороны объяснили, что вбросы России о якобы начале контрнаступления Сил обороны призваны создать нервозность и подорвать веру в успех.
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