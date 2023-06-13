Потери России: Уничтожено 470 оккупантов, 13 единиц техники и 20 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 470 российских оккупантов, сожгли 13 единиц техники и 20 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, за сутки было 26 боевых столкновений.
Общие потери армии РФ во время большой войны составили:
— личного состава — 216 650 (+470),
— танков — 3935 (+4),
— боевых бронированных машин — 7642 (+6),
— артиллерийских систем — 3766 (+20),
— РСЗО — 601,
— средств ПВО — 363 (+1),
— самолетов — 314,
— вертолетов — 300 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 (+2),
— крылатых ракет — 1183
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2),
— специальной техники — 511 (+1).
- 10 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии ответить отказался.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
- Утром 12 июня стало известно, что ВСУ освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей.
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