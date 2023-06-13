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На Донбассе отбиты 26 атак, оккупанты вывозят награбленное из Херсонской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 06:54
На Донбассе отбиты 26 атак, оккупанты вывозят награбленное из Херсонской области – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Россияне не прекращают попытки полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки на этих участках произошли 26 боевых столкновений, сообщает Генштаб в утренней сводке.

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Оккупанты пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. 

Военные избегают сообщать актуальную информацию о ходе наступления ВСУ, однако указывают, что противник обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях и ведет обстрелы по прифронтовым населенным пунктам.

По данным Генштаба, кроме ракетного удара по Кривому Рогу, оккупанты применили две крылатые ракеты "Калибр" по жилым домам в Харьковской области, а также били авиацией и РСЗО. В результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково Харьковской области уничтожены жилые частные дома. На Орехов Запорожской области сбросили три управляемых авиабомбы, погиб гражданский, разрушены частные дома. В Авдеевке также есть раненые гражданские.

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По данным разведки, россияне вывозят награбленное имущество из затопленных населённых пунктов Херсонской области. В частности, в Голую Пристань под видом "гуманитарной помощи" прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре по ЗРК противника. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, два ЗРК, район сосредоточения личного состава противника и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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Сергей Бережной
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