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В первые часы 13 июня страна-террорист РФ атакует Днепр, Харьков и Кривой Рог дальнобойными ракетами, которые во время таких ночных атак запускает с Ту-95МС из района Каспийского моря. Возможно, атака комбинируется с крупными дронами-камикадзе типа Shahed.

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23:25. Связанный с Николаевской областной военной администрацией анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил ("предварительно") о пусках ракет с девяти Ту-95МС из района Каспия.

02:58–02:59. Жители Днепра слышат звуки взрывов, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Видно вспышки от работы ПВО.

Военные просят не делать этого во время воздушных атак.

03:08. Вероятно, ракеты или дроны добрались до пригородов Харькова: ПВО отрабатывает и там тоже. Гремит вдалеке.

03:17–03:24. Первый Криворожский пишет о "ряде взрывов" в Кривом Роге. Наших источников, чтобы подтвердить, сейчас в городе нет.

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Тем временем на начало лета-2023 95% украинцев твердо верят в победу Украины в войне, развязанной против них Россией (данные группы Рейтинг).

Посмотрите, как украинский танк штурмует позицию россиян в лесополосе на Времевском выступе.

В мае 2023 года 15 дней (17 атак) Киев был под ударом ракет и дронов РФ. Что и сколько насбивали.

Ночью 4 июня оккупанты ударили ракетами по аэродрому в пригороде Кропивницкого.

Ночью 7 июня "шахед" упал на частный дом за Сумами, убив двух мирных жителей.

Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.

Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе главкома Залужного.

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