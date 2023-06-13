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Новости | Днепр, Кривой Рог, Харьков – взрывы и вспышки. Щит ПВО за работой – сбивает ракеты россиян

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 03:09
Днепр, Кривой Рог, Харьков – взрывы и вспышки. Щит ПВО за работой – сбивает ракеты россиян - Фото
Днепр (скриншот из видеозаписи)
обновлено

В первые часы 13 июня страна-террорист РФ атакует Днепр, Харьков и Кривой Рог дальнобойными ракетами, которые во время таких ночных атак запускает с Ту-95МС из района Каспийского моря. Возможно, атака комбинируется с крупными дронами-камикадзе типа Shahed.

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23:25. Связанный с Николаевской областной военной администрацией анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил ("предварительно") о пусках ракет с девяти Ту-95МС из района Каспия. 

02:58–02:59. Жители Днепра слышат звуки взрывов, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Видно вспышки от работы ПВО.

Военные просят не делать этого во время воздушных атак.

03:08. Вероятно, ракеты или дроны добрались до пригородов Харькова: ПВО отрабатывает и там тоже. Гремит вдалеке.

03:17–03:24. Первый Криворожский пишет о "ряде взрывов" в Кривом Роге. Наших источников, чтобы подтвердить, сейчас в городе нет.

Новость дополняется...

Тем временем на начало лета-2023 95% украинцев твердо верят в победу Украины в войне, развязанной против них Россией (данные группы Рейтинг).

Посмотрите, как украинский танк штурмует позицию россиян в лесополосе на Времевском выступе.

  • В мае 2023 года 15 дней (17 атак) Киев был под ударом ракет и дронов РФ. Что и сколько насбивали.
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Евгений Пилипенко
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