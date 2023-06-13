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Новини | Дніпро, Кривий Ріг, Харків – вибухи та спалахи. Щит ППО за роботою – збиває ракети росіян

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 03:09
Дніпро, Кривий Ріг, Харків – вибухи та спалахи. Щит ППО за роботою – збиває ракети росіян - Фото
оновлено

В перші години 13 червня країна-терорист РФ атакує Дніпро, Харків та Кривий Ріг далекобійними ракетами, які під час таких нічних атак запускає з Ту-95МС із району Каспійського моря. Можливо, атака комбінується з великими дронами-камікадзе типу Shahed.

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23:25. Пов'язаний із Миколаївською обласною військовою адміністрацією анонімний Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив ("попередньо") про пуски ракет з дев'яти Ту-95МС із району Каспію. 

02:58–02:59. Жителі Дніпра чують звуки вибухів, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Видно спалахи від роботи ППО.

Військові просять не робити цього під час повітряних атак.

03:08. Ймовірно, ракети чи дрони дісталися передмість Харкова: ППО відпрацьовує і там також. Гримить вдалині.

03:17–03:24. Перший Криворізький пише про "низку вибухів" у Кривому Розі. Наших джерел, щоб підтвердити, в місті наразі немає. Користувачі в місцевих чатах пишуть про серію вибухів.

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Тим часом на початок літа-2023 95% українців твердо вірять у перемогу України у війні, розв'язаній проти них Росією (дані групи Рейтинг).

Подивіться, як український танк штурмує позицію росіян у лісосмузі на Времівському виступі.

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Євген Пилипенко
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