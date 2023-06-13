Ночью Россия выпустила 14 крылатых ракет, украинская ПВО сбила 10 из них – Генштаб

В ночь на 13 июня российские войска запустили из Каспийского моря крылатые ракеты в сторону Киева, украинская противовоздушная оборона сбила все цели противника. Об этом сообщили в местной военной администрации.

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По предварительным данным, россияне использовали ракеты типа Х-101 и Х-555, которые запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Каспийского моря.

Все ракеты были обнаружены украинской ПВО и уничтожены, заявили в КМВА.

Там добавили, что информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В 06:30 в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.

Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.

Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе главкома Залужного.

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