Вночі Росія випустила 14 крилатих ракет, українська ППО збила 10 з них – Генштаб

В ніч проти 13 червня російські війська запустили з Каспійського моря крилаті ракети у бік Києва, українська протиповітряна оборона збила всі цілі противника. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.

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За попередніми даними, росіяни використовували ракети типу Х-101 та Х-555, які запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Каспійського моря.

Усі ракети були виявлені українською ППО та знищені, заявили у КМВА.

Там додали, що інформації щодо жертв чи руйнувань поки не надходило.

О 06:30 у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.

Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.

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