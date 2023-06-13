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Вночі Росія випустила 14 крилатих ракет, українська ППО збила 10 з них – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 06:50
Вночі Росія випустила 14 крилатих ракет, українська ППО збила 10 з них – Генштаб - Фото
Система ППО (Скриншот)

В ніч проти 13 червня російські війська запустили з Каспійського моря крилаті ракети у бік Києва, українська протиповітряна оборона збила всі цілі противника. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.

За попередніми даними, росіяни використовували ракети типу Х-101 та Х-555, які запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Каспійського моря.

Усі ракети були виявлені українською ППО та знищені, заявили у КМВА.

Там додали, що інформації щодо жертв чи руйнувань поки не надходило.

О 06:30 у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

Дивіться також: Кривий Ріг. Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці – фото, відео

Мілана Головань
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війнакиївракетаГенштабХ-101Х-555
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