На Донбасі відбито 26 атак, окупанти вивозять награбоване з Херсонської області – Генштаб

Росіяни не припиняють спроб повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу на цих ділянках сталося 26 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

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Окупанти намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Військові уникають повідомляти актуальну інформацію про перебіг наступу ЗСУ, проте вказують, що противник обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках і веде обстріли по прифронтових населених пунктах.

За даними Генштабу, крім ракетного удару по Кривому Рогу, окупанти застосували дві крилаті ракети "Калібр" по житлових будинках у Харківській області, а також били авіацією та РСЗВ. Внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. На Оріхів Запорізької області скинули три керовані авіабомби, загинув цивільний, зруйновано приватні будинки. В Авдіївці також є поранені цивільні.

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За даними розвідки, росіяни вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області. Зокрема, до Голої Пристані під виглядом "гуманітарної допомоги" прибувають порожні вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують побутовою технікою, меблями та іншим майном.

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох по ЗРК противника. Також знищено російський гелікоптер Ка-52.

Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, два ЗРК, район зосередження особового складу противника та три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.

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