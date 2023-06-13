RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На Донбасі відбито 26 атак, окупанти вивозять награбоване з Херсонської області – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 06:54
На Донбасі відбито 26 атак, окупанти вивозять награбоване з Херсонської області – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни не припиняють спроб повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу на цих ділянках сталося 26 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Окупанти намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Військові уникають повідомляти актуальну інформацію про перебіг наступу ЗСУ, проте вказують, що противник обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках і веде обстріли по прифронтових населених пунктах.

За даними Генштабу, крім ракетного удару по Кривому Рогу, окупанти застосували дві крилаті ракети "Калібр" по житлових будинках у Харківській області, а також били авіацією та РСЗВ. Внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. На Оріхів Запорізької області скинули три керовані авіабомби, загинув цивільний, зруйновано приватні будинки. В Авдіївці також є поранені цивільні.

Читайте також: Вночі Росія випустила 14 крилатих ракет, українська ППО збила 10 з них – Генштаб

За даними розвідки, росіяни вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області. Зокрема, до Голої Пристані під виглядом "гуманітарної допомоги" прибувають порожні вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують побутовою технікою, меблями та іншим майном.

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох по ЗРК противника. Також знищено російський гелікоптер Ка-52.

Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, два ЗРК, район зосередження особового складу противника та три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.

Читайте також: У Кривому Розі ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, завали. Атаковані також Дніпро, Харків та Київ

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаГенштаб ЗСУзведення Генштабу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 