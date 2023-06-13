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47-а бригада про втрати та фейки: Коли росіяни говорили, що у нас 350 загиблих, їх було п'ятеро

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 11:49
47-а бригада про втрати та фейки: Коли росіяни говорили, що у нас 350 загиблих, їх було п'ятеро - Фото
Валерій Маркус (скриншот з відео)

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус звернувся до українців із закликом не вірити і не розповсюджувати російську пропаганду про нібито великі втрати, які має українське військо у ході контрнаступу. Він наголосив: попри те, що українці наступають, а росіяни обороняються, "їхні втрати в рази більші за наші".

"В перші дні, коли вони заявляли, що в нас розбита бригада, що в нас 350 загиблих, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть", – сказав Маркус.

Він закликав не розповсюджувати в українському інформаційному середовищі російську пропаганду.

Щодо втрат окупантів Маркус сказав, що лише за вчорашній день у Токмак вони привезли понад 100 своїх вбитих. "За останні кілька днів ми знищили 15 їхніх танків, два "Солнцепека", скільки знищили їхніх БМП, я навіть не рахував", – сказав військовий.

Водночас він зазначив, що, попри те, що українські війська наступають, а російські обороняються, "їхні втрати в рази більші за наші".

Він також спростував повідомлення, що нібито "людей посилають на м'ясо". "Я як представник командування бригади щодня іду на штурми. Не в командирських машинах, а безпосередньо в машинах піхоти. І штурмую разом із ними пішки. Командування 47-ї бригади поряд зі своїми людьми", – сказав Маркус.

  • Збройні Сили України знищили 470 російських окупантів, спалили 13 одиниць техніки та 20 артилерійських систем за минулу добу. 

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Вадим Ребрина
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