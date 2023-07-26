Окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку, але заходити у місто бояться — Міноборони
26.07.2023, 18:12
Авдіївка (Фото: Ганна Маляр)
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Авдіївка для окупантів — така сама фортеця, як і Бахмут, за місто триває боротьба.
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На Авдіївському напрямку щодня точаться запеклі бої, каже Маляр. За її словами, "не менш інтенсивні, аніж на Бахмутському напрямку".
"Авдіївка для ворога теж фортеця, ще й яка", – пише заступниця Резнікова, додаючи, що окупанти наполегливо намагаються оточити місто, проте не заходять туди, оскільки бояться загрузнути у міських боях з бійцями Сил оборони.
Російська армія щодня і сьогодні теж пробує обійти Авдіївку, але зазнає дуже серйозних втрат, зазначає Маляр.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
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