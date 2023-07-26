Окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку, але заходити у місто бояться — Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Авдіївка для окупантів — така сама фортеця, як і Бахмут, за місто триває боротьба.

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На Авдіївському напрямку щодня точаться запеклі бої, каже Маляр. За її словами, "не менш інтенсивні, аніж на Бахмутському напрямку".

"Авдіївка для ворога теж фортеця, ще й яка", – пише заступниця Резнікова, додаючи, що окупанти наполегливо намагаються оточити місто, проте не заходять туди, оскільки бояться загрузнути у міських боях з бійцями Сил оборони.

Російська армія щодня і сьогодні теж пробує обійти Авдіївку, але зазнає дуже серйозних втрат, зазначає Маляр.

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