У ЗСУ спростували пропаганду Росії про нібито втрату Силами оборони територій біля Куп'янська
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий у коментарі журналістам CNN спростував російську військову пропаганду про нібито втрату Силами оборони трьох населених пунктів поблизу Куп'янська.
Пропагандисти країни-агресорки заявили, що російська армія нібито змусила українських військових відступити на кілька кілометрів, покинувши водночас три невеликі населені пункти.
Росіяни стверджували, що їхнє загальне просування "склало до чотирьох кілометрів фронтом і до двох кілометрів углиб військ ЗСУ".
"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там практично не змінилася", – прокоментував пропаганду Череватий.
Вранці у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у напрямку Куп'янська українські воїни тримають оборону.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
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