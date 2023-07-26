RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У ЗСУ спростували пропаганду Росії про нібито втрату Силами оборони територій біля Куп'янська

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 17:18
У ЗСУ спростували пропаганду Росії про нібито втрату Силами оборони територій біля Куп'янська - Фото
Український військовий (Фото: ЕРА)

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий у коментарі журналістам CNN спростував російську військову пропаганду про нібито втрату Силами оборони трьох населених пунктів поблизу Куп'янська.

Пропагандисти країни-агресорки заявили, що російська армія нібито змусила українських військових відступити на кілька кілометрів, покинувши водночас  три невеликі населені пункти.

Росіяни стверджували, що їхнє загальне просування "склало до чотирьох кілометрів фронтом і до двох кілометрів углиб військ ЗСУ".

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там практично не змінилася", – прокоментував пропаганду Череватий.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у напрямку Куп'янська українські воїни тримають оборону.

Фронт у напрямку Куп'янська (Карта: Military Land)

Читайте також: Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапропагандаКуп'янськСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 