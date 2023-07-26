У ЗСУ спростували пропаганду Росії про нібито втрату Силами оборони територій біля Куп'янська

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий у коментарі журналістам CNN спростував російську військову пропаганду про нібито втрату Силами оборони трьох населених пунктів поблизу Куп'янська.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пропагандисти країни-агресорки заявили, що російська армія нібито змусила українських військових відступити на кілька кілометрів, покинувши водночас три невеликі населені пункти.

Росіяни стверджували, що їхнє загальне просування "склало до чотирьох кілометрів фронтом і до двох кілометрів углиб військ ЗСУ".

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там практично не змінилася", – прокоментував пропаганду Череватий.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у напрямку Куп'янська українські воїни тримають оборону.

Читайте також: Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.