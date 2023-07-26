Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, успіху немає — карта
Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, проте безуспішно. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни тримають оборону, в районі Кремінної росіяни наступали на південь від Діброви, успіху не мали.
У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки ворога на схід від Ступочок і біля Диліївки.
Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки.
Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, знищено ударний вертоліт Ка-52, п'ять дронів Shahed та два БпЛА-розвідники.
Ракетники та артилеристи вразили район зосередження піхоти, озброєння та техніки, сім артилерійських засобів на позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
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