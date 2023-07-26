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Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, успіху немає — карта

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 06:59
Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, успіху немає — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, проте безуспішно. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни тримають оборону, в районі Кремінної росіяни наступали на південь від Діброви, успіху не мали.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки ворога на схід від Ступочок і біля Диліївки.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, знищено ударний вертоліт Ка-52, п'ять дронів Shahed та два БпЛА-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження піхоти, озброєння та техніки, сім артилерійських засобів на позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси.

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Дмитро Гриниченко
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