Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, успіху немає — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, проте безуспішно. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни тримають оборону, в районі Кремінної росіяни наступали на південь від Діброви, успіху не мали.

У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки ворога на схід від Ступочок і біля Диліївки.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки.

Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, знищено ударний вертоліт Ка-52, п'ять дронів Shahed та два БпЛА-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження піхоти, озброєння та техніки, сім артилерійських засобів на позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси.

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