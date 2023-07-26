Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, успеха нет — карта
Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, однако безуспешно. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины держат оборону, в районе Кременной россияне наступали южнее Дибровы, успеха не имели.
В районе Бахмута Силы обороны отбили атаки врага восточнее Ступочек и возле Дилеевки.
Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки и Марьинки.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, уничтожены ударный вертолет Ка-52, пять дронов Shahed и два БпЛА-разведчика.
Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, семь артиллерийских средств на позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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