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Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, успеха нет — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 06:59
Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, успеха нет — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, однако безуспешно. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины держат оборону, в районе Кременной россияне наступали южнее Дибровы, успеха не имели.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута Силы обороны отбили атаки врага восточнее Ступочек и возле Дилеевки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки и Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, уничтожены ударный вертолет Ка-52, пять дронов Shahed и два БпЛА-разведчика. 

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, семь артиллерийских средств на позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса. 

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Дмитрий Гриниченко
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