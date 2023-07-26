Генштаб: РФ наступает в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, успеха нет — карта

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, однако безуспешно. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины держат оборону, в районе Кременной россияне наступали южнее Дибровы, успеха не имели.

В районе Бахмута Силы обороны отбили атаки врага восточнее Ступочек и возле Дилеевки.

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки и Марьинки.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, уничтожены ударный вертолет Ка-52, пять дронов Shahed и два БпЛА-разведчика.

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, семь артиллерийских средств на позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса.

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