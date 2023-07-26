В ВСУ опровергли пропаганду России о якобы потере Силами обороны территорий возле Купянска

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии журналистам CNN опроверг российскую военную пропаганду о якобы потере Силами обороны трех населенных пунктов вблизи Купянска.

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Пропагандисты страны-агрессора заявили, что российская армия якобы заставила украинских военных отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта.

Россияне утверждали, что их общее продвижение "составило до четырех километров по фронту и до двух километров вглубь войск ВСУ".

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там практически не изменилась", – прокомментировал пропаганду Череватый.

Утром в Генштабе ВСУ сообщали, что в направлении Купянска украинские воины держат оборону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.

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