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Оккупанты настойчиво пытаются окружить Авдеевку, но заходить в город боятся — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 18:12
Оккупанты настойчиво пытаются окружить Авдеевку, но заходить в город боятся — Минобороны - Фото
Авдеевка (Фото: Анна Маляр)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Авдеевка для оккупантов — такая же крепость, как и Бахмут, за город продолжается борьба.

На Авдеевском направлении ежедневно идут ожесточенные бои, говорит Маляр. По ее словам, "не менее интенсивные, чем на Бахмутском направлении".

"Авдеевка для врага тоже крепость, еще какая", – пишет заместитель Резникова, добавляя, что оккупанты упорно пытаются окружить город, однако не заходят туда, поскольку боятся завязнуть в городских боях с бойцами Сил обороны.

Российская армия ежедневно и сегодня тоже пытается обойти Авдеевку, но терпит очень серьезные потери, отмечает Маляр.

Читайте также: В ВСУ опровергли пропаганду России о якобы утрате Силами обороны территорий возле Купянска

Милана Головань
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войнаавдеевкаАнна Маляр
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