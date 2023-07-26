Оккупанты настойчиво пытаются окружить Авдеевку, но заходить в город боятся — Минобороны

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Авдеевка для оккупантов — такая же крепость, как и Бахмут, за город продолжается борьба.

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На Авдеевском направлении ежедневно идут ожесточенные бои, говорит Маляр. По ее словам, "не менее интенсивные, чем на Бахмутском направлении".

"Авдеевка для врага тоже крепость, еще какая", – пишет заместитель Резникова, добавляя, что оккупанты упорно пытаются окружить город, однако не заходят туда, поскольку боятся завязнуть в городских боях с бойцами Сил обороны.

Российская армия ежедневно и сегодня тоже пытается обойти Авдеевку, но терпит очень серьезные потери, отмечает Маляр.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.

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