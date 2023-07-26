Оккупанты настойчиво пытаются окружить Авдеевку, но заходить в город боятся — Минобороны
26.07.2023, 18:12
Авдеевка (Фото: Анна Маляр)
Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Авдеевка для оккупантов — такая же крепость, как и Бахмут, за город продолжается борьба.
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На Авдеевском направлении ежедневно идут ожесточенные бои, говорит Маляр. По ее словам, "не менее интенсивные, чем на Бахмутском направлении".
"Авдеевка для врага тоже крепость, еще какая", – пишет заместитель Резникова, добавляя, что оккупанты упорно пытаются окружить город, однако не заходят туда, поскольку боятся завязнуть в городских боях с бойцами Сил обороны.
Российская армия ежедневно и сегодня тоже пытается обойти Авдеевку, но терпит очень серьезные потери, отмечает Маляр.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.
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