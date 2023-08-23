Під Бахмутом загинув соратник Яроша, полковник та депутат Київради Сергій "Сокіл" Ільницький

У районі Курдюмівки під Бахмутом загинув депутат Київської міської ради та полковник Сергій "Сокіл" Ільницький. Про це повідомив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

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За його словами, Ільницький загинув у бою з російськими окупантами, він був першим заступником Яроша в УДА та командиром загону "Південь".

Він був депутатом Київради від Європейської солідарності.

Лідер політичної сили та експрезидент Петро Порошенко заявив, що Ільницький віддав життя під Курдюмівкою.

Тіло загиблого вже евакуювали, прощання відбудеться найближчим часом у Києві.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

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