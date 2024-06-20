За осквернением могил военных стоит неизвестная женщина: правоохранители расследуют – фото

Утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах Да Винчи, Джуса, а также Павла Петриченко

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители начали расследование из-за осквернения могил погибших украинских военных. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Правоохранители отметили – утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус), а также Павла Петриченко.

Фото: Киевская городская прокуратура

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

Сейчас осуществляются оперативные следственные и розыскные действия для установления личности женщины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото: Киевская городская прокуратура

Дмитрий Коцюбайло – Да Винчи – активный участник Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. Он был командиром первого отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ "Вовки Да Вінчі". Он погиб в боях за Бахмут 7 марта 2023 года в возрасте 27 лет. LIGA.net публиковала фотографии с прощанием с героем.

публиковала фотографии с прощанием с героем. Майор Андрей Пильщиков, военный пилот 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, погиб 5 августа. Тогда в Житомирской области произошла авиакатастрофа: во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Павел Петриченко – боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка погиб 15 апреля 2024 года на фронте. Он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. LIGA.net публиковала фотографии с прощания с героем.

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