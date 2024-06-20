В Киеве осквернили могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко – видео
В ночь на 20 июня неизвестные разгромили могилы погибших украинских военных – Дмитрия Коцюбайло – Да Винчи, Андрея Пильщикова – Джуса и Павла Петриченко, которые похоронены на Аскольдовой могиле в Киеве. Об этом сообщила депутат Киевсовета и невеста погибшего воина Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова.
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"Семьи и друзья это восстановят", – заверила она.
На видео видно, что неизвестные разбили лампадки, обрисовали флаги и фотографии, а также сняли таблички с именами погибших. Автор видео за кадром говорит, что инцидент произошел около полуночи.
- Дмитрий Коцюбайло – Да Винчи – активный участник Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. Он был командиром первого отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Вовки Да Винчи. Он погиб в боях за Бахмут 7 марта 2023 года в возрасте 27 лет. LIGA.net публиковала фотографии с прощанием с героем.
- Майор Андрей Пильщиков, военный пилот 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, погиб 5 августа. Тогда в Житомирской области произошла авиакатастрофа: во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.
- Павел Петриченко – боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, погиб 15 апреля 2024 года на фронте. Он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. LIGA.net публиковала фотографии с прощания с героем.