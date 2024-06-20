В ночь на 20 июня неизвестные разгромили могилы погибших украинских военных – Дмитрия Коцюбайло – Да Винчи, Андрея Пильщикова – Джуса и Павла Петриченко, которые похоронены на Аскольдовой могиле в Киеве. Об этом сообщила депутат Киевсовета и невеста погибшего воина Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова.

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"Семьи и друзья это восстановят", – заверила она.

На видео видно, что неизвестные разбили лампадки, обрисовали флаги и фотографии, а также сняли таблички с именами погибших. Автор видео за кадром говорит, что инцидент произошел около полуночи.