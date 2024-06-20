У Києві сплюндрували могили військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка – відео
У ніч проти 20 червня невідомі розгромили могили загиблих українських військових – Дмитра Коцюбайла – Да Вінчі, Андрія Пільщикова – Джуса та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі в Києві. Про це повідомила депутатка Київради та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.
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"Сімʼї та друзі це відновлять", – запевнила вона.
На відео видно, що невідомі побили лампадки, помалювали прапори та фотографії, а також познімали таблиці з іменами загиблих. Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.
- Дмитро Коцюбайло – Да Вінчі – активний учасник Революції Гідності, брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. Він був командиром першого окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ Вовки Да Вінчі. Він загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року у віці 27 років. LIGA.net публікувала світлини із прощанням з героєм.
- Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, загинув 5 серпня. Тоді в Житомирській області сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє льотчиків загинули.
- Павло Петриченко – боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Він зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. LIGA.net публікувала світлини з прощання з героєм.