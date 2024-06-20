У ніч проти 20 червня невідомі розгромили могили загиблих українських військових – Дмитра Коцюбайла – Да Вінчі, Андрія Пільщикова – Джуса та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі в Києві. Про це повідомила депутатка Київради та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

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"Сімʼї та друзі це відновлять", – запевнила вона.

На відео видно, що невідомі побили лампадки, помалювали прапори та фотографії, а також познімали таблиці з іменами загиблих. Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.