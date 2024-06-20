У Києві затримано жінку, яка вчинила наругу над могилами військових – фото

Зранку 20 червня на Аскольдовій могилі жінка вчинила акт вандалізму на могилах Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали жінку, котру розшукували за наругу над могилами українських захисників, повідомила Київська міська прокуратура.

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Затриманій 60 років, зараз з нею працюють правоохоронці, написало відомство.

Інших подробиць прокурори не надали, але показали фото затриманої:

Фото: Київська міська прокуратура

Раніше правоохоронці повідомили: вранці 20 червня на території Аскольдової могили у Києві жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус) та Павла Петриченка.

Дмитро Коцюбайло – Да Вінчі – активний учасник Революції Гідності, брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. Він був командиром першого окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року у віці 27 років. LIGA.net публікувала світлини із прощанням з героєм.

публікувала світлини із прощанням з героєм. Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, загинув 5 серпня. Тоді в Житомирській області сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє льотчиків загинули.

Павло Петриченко – боєць 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Він зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. LIGA.net публікувала світлини прощання з героєм.

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