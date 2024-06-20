В Киеве задержана женщина, совершившая надругательство над могилами военных – фото

Утром 20 июня на Аскольдовой могиле женщина совершила акт вандализма на могилах Да Винчи, Джуса и Павла Петриченко.

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители задержали женщину, которую разыскивали за надругательством над могилами украинских защитников, сообщила Киевская городская прокуратура.

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Задержанной 60 лет, сейчас с ней работают правоохранители, написало ведомство.

Другие подробности прокуроры не предоставили, но показали фото задержанной:

Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее правоохранители сообщили: утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников – Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус) и Павла Петриченко.

Дмитрий Коцюбайло – Да Винчи – активный участник Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. Он был командиром первого отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ "Вовки Да Вінчі". Он погиб в боях за Бахмут 7 марта 2023 года в возрасте 27 лет. LIGA.net публиковала фотографии с прощанием с героем.

публиковала фотографии с прощанием с героем. Майор Андрей Пильщиков, военный пилот 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, погиб 5 августа. Тогда в Житомирской области произошла авиакатастрофа: во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Павел Петриченко – боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка погиб 15 апреля 2024 года на фронте. Он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. LIGA.net публиковала фотографии прощания с героем.

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